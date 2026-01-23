Der St. Maximiner Hof in Löf war mal ein Lost Place, bis ihn das Ehepaar Claudia Fritsche und Erik Ullrich kauften. Sie wollen daraus Ferienwohnungen machen und dabei den Flair bewahren. Denn hinter den Gemäuern steckt viel historische Bedeutung.
Lesezeit 3 Minuten
Zwischen Pfarrkirche und Friedhof, leicht erhöht über dem alten Ortskern von Löf, liegt ein Gebäudekomplex, dessen Bedeutung sich auf den ersten Blick kaum erschließen lässt. Über viele Jahrhunderte war der St. Maximiner Hof ein landwirtschaftliches Anwesen, Verwaltungszentrum und Gerichtsort.