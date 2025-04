Als letzte der drei Neubauten des Investors Ilma Viqa auf dem Kernkraftwerk-Gelände in Mülheim-Kärlich wird in den kommenden Wochen die „Eventlocation“ fertiggestellt. Das Gebäude mit Sälen und Tagungsräumen soll im Juni offiziell Eröffnung feiern. Die erste Veranstaltung ist sogar schon für die erste Maiwoche vorgesehen, eine Feier mit 150 Personen, wie Viqa berichtet. Im April war unterdessen noch das ein oder andere in Sachen Innenausbau zu erledigen. Insgesamt investiert Viqa an die 50 Millionen Euro für das Dreierensemble am „Guten Mann“.

Eine Besonderheit: In der Eventlocation wird es eine Dauerausstellung mit rund 30 Autos geben. Bei Bedarf können die Fahrzeuge in die Tiefgarage unter dem Gebäude gestellt werden. Viqa, selbst großer Oldtimerfan, hat nun verraten: Neben Oldtimern werden Sportwagen zu sehen sein. Unter anderem soll ein Mercedes-AMG One zu sehen sein. Es wird zudem diverse ältere Modelle von Daimler geben, unter anderem der Mercedes Benz „Pagode“.