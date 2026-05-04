Die Freude über die Bundesförderung in Millionenhöhe für den Sportpark Oberwerth ist groß. Nun beriet der Koblenzer Sport- und Bäderausschuss darüber, wie es weiter geht, um den Ausbau der Anlage bis 2031 auch tatsächlich umsetzen zu können.
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Der Ausbau des Sportparks Oberwerth muss bis 2031 abgeschlossen sein. Sonst verfällt die Acht-Millionen-Förderung des Bundes aus dem Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Dies erklärte Bürgermeisterin Ulrike Mohrs auf der jüngsten Sitzung des städtischen Sport- und Bäder-Ausschusses.