Anlage auf Koblenzer Oberwerth Sportpark-Ausbau: So geht es nach Förderzusage weiter Winfried Scholz 04.05.2026, 13:45 Uhr

i Für den Ausbau des Sportparks Oberwerth und die Erneuerung der Stadion-Tribüne erhält die Stadt eine Bundesförderung in Höhe von acht Millionen Euro. Nun hat der Sport- und Bäderauschuss besprochen, wie es weiter geht. Peter Karges

Die Freude über die Bundesförderung in Millionenhöhe für den Sportpark Oberwerth ist groß. Nun beriet der Koblenzer Sport- und Bäderausschuss darüber, wie es weiter geht, um den Ausbau der Anlage bis 2031 auch tatsächlich umsetzen zu können.

Der Ausbau des Sportparks Oberwerth muss bis 2031 abgeschlossen sein. Sonst verfällt die Acht-Millionen-Förderung des Bundes aus dem Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Dies erklärte Bürgermeisterin Ulrike Mohrs auf der jüngsten Sitzung des städtischen Sport- und Bäder-Ausschusses.







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