Inklusion in Niederfell
Sportfreunde Kühr gründen ein neues Fußballteam
Das neu gegründete Fußballteam für Menschen mit Beeinträchtigung trainiert das Eins-zu-eins-Spiel mit dem runden Leder.
Das neu gegründete Fußballteam für Menschen mit Beeinträchtigung trainiert das Eins-zu-eins-Spiel mit dem runden Leder.
Erwin Siebenborn

In Niederfell gibt es ein neues Fußballteam: Die Sportfreunde Kühr, die zum Herz-Jesu-Haus, gehören, haben eine Mannschaft für Menschen mit Beeinträchtigung zusammengestellt. Bei der Gründung war auch ein ehemaliger Bundesliga-Trainer zu Gast. 

Lesezeit 1 Minute
Am Tag der Vorstellung des neuen DFB-Bundestrainers wurde auch bei den Sportfreunden Kühr Geschichte geschrieben: Das Herz-Jesu-Haus Kühr, ein Zentrum für Menschen mit geistiger Behinderung in Niederfell, gründet ein neues Fußballteam. Im sportlichen Mittelpunkt der Gründungsveranstaltung stand der ehemalige Bundesliga-Trainer Milan Šašić.
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