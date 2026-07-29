In Niederfell gibt es ein neues Fußballteam: Die Sportfreunde Kühr, die zum Herz-Jesu-Haus, gehören, haben eine Mannschaft für Menschen mit Beeinträchtigung zusammengestellt. Bei der Gründung war auch ein ehemaliger Bundesliga-Trainer zu Gast.

Am Tag der Vorstellung des neuen DFB-Bundestrainers wurde auch bei den Sportfreunden Kühr Geschichte geschrieben: Das Herz-Jesu-Haus Kühr, ein Zentrum für Menschen mit geistiger Behinderung in Niederfell, gründet ein neues Fußballteam.

Im sportlichen Mittelpunkt der Gründungsveranstaltung stand der ehemalige Bundesliga-Trainer Milan

Šašić

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