Es lebe der Sport! Die Neugestaltung der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese in Koblenz soll bald abgeschlossen sein. Der Bau eines entscheidenden, millionenschweren Puzzleteils steht allerdings noch bevor.

Mit der komplett neu gestalteten Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese wird den Koblenzer Sporttreibenden ab Oktober eine attraktive Sportstätte zur Verfügung stehen. Oberbürgermeister David Langner (SPD) und die für den Sport zuständige Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) informierten bei einer Baustellenbesichtigung über den Stand und gaben dabei den zehnten Kalendermonat als Zeitrahemen für die Eröffnung bekannt. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

Bürgermeisterin Mohrs zeigte sich „total begeistert“ über den Baufortschritt, zumal man erst im Januar 2025 mit den Arbeiten begonnen hatte. Begeistert dürften sich angesichts dessen, was hier entsteht, auch die zukünftigen Nutzer zeigen, in erster Linie Schulen und acht Vereine. Insbesondere die Schulen würden „echt danach lechzen“, hier bald wieder Sport treiben zu können, sagte Mohrs.

Die Anlage steht aber auch privaten Sporttreibenden zur Verfügung. Sie ist, neben der auf dem Asterstein, die zweite Bezirkssportanlage der Stadt und die größte Sportstätte nach dem Sportpark Oberwerth.

i Zufrieden mit dem Stand der Arbeiten zeigen sich von links die Leiter des Zentralen Baumanagement Josef Heinen und Konstantin Duderstaedt, OB David Langner, Bürgermeiserin Ulrike Mohrs, Sportamtsleiter Jörg Pfeffer, SPD-Ratsmitglied Fritz Naumann und Andreas Drechsler, Leiter des Eigenbetriebs Grünflächen. Winfried Scholz

Im Zentrum steht ein Spielfeld nach internationalen Maßen mit Kunstrasenbelag, umrandet von einer vierspurigen Tartanbahn. Abgerundet wird das Ensemble durch zwei Beachvolleyballfelder, Sprunggruben, einer Kugelstoßanlage und einer kleinen Tribüne für rund 500 Zuschauer.

Auch die Flutlichtbeleuchtung ist neu. Gedacht wurde auch an einen effektiven Wasserablauf bei Starkregenereignissen, sagt Ulrike Mohrs. Wie sie hervorhob, werden damit alle Anforderungen für Schul-, Vereins- und Wettkampfsport erfüllt.

Die Gesamtkosten betragen 10,26 Millionen Euro, davon fördert das Land 8,11 Millionen Euro. Darin enthalten sind die Kosten der Außenanlagen mit 2,76 Millionen und einer Förderung von 2,11 Millionen Euro. OB Langner bezeichnete die Förderung als „schon ordentlich“. Manchmal seien die Zahlen deutlich niedriger.

i Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (rechts) erläutert die Pläne des Multifunktionsgebäudes. Winfried Scholz

Im nächsten Jahr soll laut Langner mit dem Bau des angrenzenden Multifunktionsgebäudes begonnen werden. Wie der OB ausführte, betragen die Kosten hierfür 7,5 Millionen Euro, die Förderung liege bei 5,76 Millionen Euro. Nicht gefördert werde die Platzwartwohnung. Auf eine ständige Anwesenheit lege die Stadt aber großen Wert, wie Langner und Mohrs ausdrücklich betonten.

Das Gebäude wird in einer Holzständerbauweise barrierefrei zweigeschossig ausgeführt, mit der Möglichkeit ein Geschoss aufzustocken. Besonders erwähnte Mohrs neben den Umkleide-, Sanitär-, Tagungs- und Schulungsräumen die Küche im neuen Gebäude: „Wir wollen die Themen Sport und Bewegung mit gesunder Ernährung verbinden.“

Eine Anlage, viele Partner

Für die Sportanlagen ist das städtische Sport- und Bäderamt zuständig, die Außenanlagen werden vom Eigenbetrieb Grünflächen betreut und die Ausführung des Multifunktionsgebäudes, das nach Plänen des Architekturbüros Ternes entstehen soll, obliegt dem Zentralen Gebäudemanagement der Stadt.

Bürgermeisterin Mohrs lobte die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ämtern. Ihr besonderer Dank galt aber auch dem anwesenden sportpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Fritz Naumann. Zusammen mit der CDU-Kollegin Monika Sauer sei er immer positiv und mit Herzblut dabei, wenn es um die Angelegenheiten des Sports gehe.

„Wir wollen die Themen Sport und Bewegung mit gesunder Ernährung verbinden.“

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs

Auf eine Frage nach seinen Visionen für die Sportlandschaft in Koblenz erklärte Langner: „Wir sind eine Stadt des Breitensports. Das bilden wir ab, durch die verschiedenen Vereine.“ Dies würde unterstützt, wenn Sportstätten wie diese hergerichtet werden. Persönlich wünsche er sich, „dass wir auch im Spitzensport weiter kommen“.

Auf Anfrage unserer Zeitung, wie es um das sanierungsbedürftige Tribünengebäude und den Sportpark Oberwerth stehe, erklärte Langner, es gebe eine Konzeption. Das Problem sei, dass man momentan keine Fördergelder erhält: „Wir reden da von rund 50 Millionen Euro. Momentan suchen wir nach Fördermöglichkeiten oder alternativen Finanzierungsquellen, sprich private Investitionen.“ Ziel sei, das Stadion wieder so herzurichten, dass dort auch größere Events stattfinden können.