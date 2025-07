Die neue Attraktion auf dem Spielplatz am Werk Bleidenberg in Koblenz kann zumindest nicht verfaulen, wie die alten Holzelemente zuvor. Aber noch viel wichtiger ist: Die Whoop Loops sollen Kindern und Jugendlichen Spaß an Bewegung bringen.

Die offizielle Einweihung des ersten von drei Bauabschnitten am neu gestalteten Kletterspielplatz am Werk Bleidenberg am Festungsplateau Niederberg lockte neben zahlreichen Vertretern des öffentlichen Lebens naturgemäß auch viele Familien mit Kindern an. Noch bevor Bürgermeisterin Ulrike Mohrs zu ihrer Begrüßungsrede ansetzte, hatten schon die ersten Abenteuerlustigen das Areal erobert. Damit sendete die junge Zielgruppe bereits ein erstes Signal, das die Hoffnung weckt, dass der neue Spielbereich großen Zuspruch erfahren wird.

Ein kurzer Rückblick: Das für die Bundesgartenschau 2011 angelegte Gelände war in die Jahre gekommen und vor allem die alten Holzelemente auf dem Spielplatz wurden sukzessive marode. Die Stadt Koblenz reagierte darauf und plante eine grundlegende Neugestaltung.

i Zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens und viele Familien haben den ersten umgestalteten Teil des Spielplatzes eingeweiht. Alexander Thieme-Garmann

Mittlerweile ist am nördlichen Rand des Spielplatzes eine Anlage entstanden, deren Mittelpunkt aus sogenannten Whoop Loops besteht. Dabei handelt es sich um ein System geschwungener Edelstahlrohre, die sowohl zum Klettern geeignet sind als auch zum Ausführen von Übungen mit turnerischen Elementen. Eingebettet in eine Felslandschaft, die sich über ein künstliches Plateau erstreckt, erinnert der neu geschaffene Bereich an die Freigehege aus einem Zoo wie dem Hamburger Tierpark Hagenbeck. Indessen wird die abenteuerliche Atmosphäre durch einen sandigen Untergrund verstärkt, der dazu einlädt, das Areal barfuß zu erkunden.

Bürgermeisterin Mohrs verteidigte bei ihrer Begrüßung das ehrgeizige Projekt, das voraussichtlich 1,5 Millionen Euro kosten wird. Immerhin war durch die allmähliche Verrottung der vielen Holzelemente vor Ort die Sicherheit der Familien nicht mehr gewährleistet. Laut Mohrs habe man nun die Möglichkeit gehabt, mit moderneren Methoden als noch zu Buga-Zeiten zu arbeiten, welche das jüngst verbaute Holz besser vor negativen Witterungseinflüssen schützt.

i Bürgermeisterin Ulrike Mohrs steht vor dem neuen Spielbereich. Alexander Thieme-Garmann

Zudem habe man mit den Whoop Loops ein auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnittenes Spiel- und Klettersystem realisieren können, das weit davon entfernt sei, als Massenware bezeichnet zu werden.

Im Einklang dazu wies Peer Pabst, Leiter des Jugendamts, darauf hin, dass das Festungsplateau als touristischer Magnet überregionale Bedeutung genieße. Dementsprechend müsse der Spielplatz Werk Bleidenberg, der zusammen mit der benachbarten Minigolfanlage bisher immer ein beliebter Treffpunkt auch für Familien von außerhalb war, seine Anziehungskraft behalten.

Expertise aus dem Südwesten

Um dies zu erfüllen, hatte die Stadt Koblenz die Firma Kukuk aus dem Raum Stuttgart beauftragt, einen geeigneten Spielraum zu schaffen, dessen Ergebnis durchaus als gelungen bezeichnet werden kann. Die Whoop Loops eignen sich für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis sechzehn Jahren. Hier können sie Eigenschaften wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Körperkontrolle trainieren. Sollten aufgrund des Alters noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, bleibt immer noch das Klettern. Und hier können Kinder im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Aufgaben wachsen.

Als Showprogrammpunkt führten die Körperartisten Alexander Bach und Dominik Stiele einige Übungen vor, für die sich die Whoop Loops eignen. Darunter zählen Eigengewichtübungen wie ein- bis zweiarmige Klimmzüge. Das Duo betreibt die in Deutschland noch relativ junge Sportart Calisthenics, die immer mehr Anhänger gewinnt und nahezu keine Altersbeschränkung kennt.

Bevor die anwesenden Kinder und Erwachsenen sich anschicken konnten, das von den Profis Vorgeführte ansatzweise nachzuahmen, erstickte der einsetzende Regen das Vorhaben allerdings im Keim. Unterdessen darf man darauf hoffen, dass mit dem nächsten Sonnenschein viele Familien den Kletterspielplatz Werk Bleidenberg besuchen werden.