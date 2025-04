Das eigene Elternhaus in Trümmern. Der erste Kaugummi, von einem amerikanischen Soldaten geschenkt. Die Kinderspiele in einer zerstörten Stadt: Solche Geschichten aus Koblenz werden nun gesammelt – solange die Zeitzeugen noch leben.

Wie mag es sich angefühlt haben, vor 80 Jahren in Koblenz zwischen Trümmern aufzuwachsen? Woher haben die Menschen die Kraft genommen, das Zerstörte wieder aufzubauen und nach vorn zu schauen? Und wie haben die aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten ihre Erlebnisse verarbeitet? Fragen wie diese beschäftigen die Koblenzerin Bettina Manuela Hambuch. Und so hat sie im Rahmen der Veranstaltungen rund um den Jahrestag des Kriegsendes ein Schreibprojekt gestartet: Sie sammelt Geschichten ein, die sich Jüngere oder Ältere von ihren Großeltern oder Urgroßeltern erzählen lassen.

i Bettina Manuela Hambuch sammelt Geschichten aus der Zeit in Koblenz, als der Krieg vor 80 Jahren zu Ende ging. Die Stadt war schwer zerstört, wie man auch heute noch überall wie hier auf dem Münzplatz sehen kann. Doris Schneider

Wie war das damals im Alltag? Das findet sich oft nicht in den Geschichtsbüchern, in denen die Jahreszahlen von entscheidenden Schlachten aufgelistet werden, sagt Hambuch. Sie ist beim Bundesarchiv als Pressereferentin tätig und hat schon einige Buchprojekte über ihre Wahlheimat Koblenz veröffentlicht.

Und sie weiß aus eigener Erfahrung: Die Generation derer, die den Krieg noch erlebt haben, hat oft den eigenen Kindern nicht so viel erzählt. Vielleicht, weil es zu frisch war, vielleicht, weil sie sich geschämt haben. Wenn die Enkel und Urenkel heute aber fragen, dann freuen sie sich über das Interesse und sind oft bereit zu berichten, wie ihr Alltag zu Kriegsende und in den Monaten danach war.

Generationen sollen miteinander ins Gespräch kommen

Denn auch darauf kommt es der 55-Jährigen an: die Generationen miteinander ins Gespräch zu bringen. Heraus kommen dann idealerweise Geschichten, egal wie lang oder kurz. „Niemand soll sich scheuen, weil er denkt, er könne nicht so toll schreiben“, sagt Bettina Manuela Hambuch. Darauf komme es gar nicht an, aber im Zweifelsfall ist sie auch bereit, sich mit Menschen zu treffen, die Erinnerungen ihrer Großeltern oder Urgroßeltern teilen möchten, und diese selbst aufzuschreiben.

i Blick entlang zerstörter Gleisanlagen über den Kaiserin-Augusta-Ring in Richtung Hauptbahnhof. Das Foto ist von der US Army aus dem März 1945. StAK FA 2 Nr. 4341

Auch Fotos aus der Zeit des Kriegsendes wären hervorragend, sagt die Autorin, die auch als Rednerin bei verschiedenen Anlässen arbeitet. Mit den Bildern hat sie einen zusätzlichen Plan: Sie möchte die Plätze oder Straßenzüge, die auf den Bildern zu sehen sind, aktuell noch einmal fotografieren. „Dann kann man deutlich machen, was die Menschen alles geschafft haben, wie es heute aussieht“, sagt sie.

Der 80. Jahrestag des Kriegsendes ist für die Autorin nun Anlass, das Schreibatelier zu starten, gemacht hätte sie es vielleicht aber ohnehin. Denn die Zeitzeugen, die ihren Enkeln oder Urenkeln berichten können, was sie erlebt haben, sterben langsam aus. „ 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist es an der Zeit, die Erinnerungen unserer (Ur)Großeltern an diese bewegende Zeit festzuhalten“, heißt es in der Beschreibung des Schreibateliers im Rahmen der Veranstaltungsreihe zu „80 Jahre Kriegsende in Koblenz“. „Was haben Sie über das Kriegsende und den Neubeginn in Koblenz berichtet?“, fragt sie. „Welche persönlichen Geschichten und Erlebnisse sind in Ihren Familien erzählt worden?“

„Sprechen Sie mit Ihren (Ur)Großeltern über deren Erlebnisse im Jahr 1945.“

Darum bittet Bettina Manuela Hambuch die Koblenzerinnen und Koblenzer

Und so soll es funktionieren: „Sprechen Sie mit Ihren (Ur)Großeltern über deren Erlebnisse im Jahr 1945“, fordert Bettina Manuela Hambuch die Koblenzerinnen und Koblenzer auf. Wenn das nicht mehr geht: „Erinnern Sie sich daran, was Ihnen Ihre (Ur)Großeltern erzählt haben. Halten Sie diese Erinnerungen in einem persönlichen Text fest.“ Es gibt keine Vorgaben oder Zeichenbegrenzung, von der Postkarte zum langen Text ist alles möglich. Den Beitrag kann man dann – gern ergänzt mit Fotos von den (Ur)Großeltern, Zitaten oder historischen Fotos – an die E-Mail-Adresse koblenz1945@web.de schicken.

Die Beiträge, die bis September eingereicht werden können, sollen veröffentlicht werden, „zumindest im Internet, am liebsten aber auch als Buch“, sagt die Initiatorin. Das ist notfalls auch mit abgekürztem Namen möglich, wenn die Autorinnen und Autoren das wünschen. Und die Erinnerungen sollen dem Stadtarchiv übergeben werden, denn sie sind ein wertvoller Beitrag zur Erinnerung.

Mehr Infos und Kontakt: Bettina Manuela Hambuch, Tel. 01577/0326498, E-Mail koblenz1945@web.de