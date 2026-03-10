Verdacht auf Schusswaffen
Spezialkräfte nehmen Mann nahe Koblenzer Synagoge fest
Im Koblenzer Stadtteil Rauental waren am Montagnachmittag Spezialkräfte der Polizei im Einsatz (Symbolbild).
Boris Roessler/dpa. dpa

Spezialkräfte der Polizei haben am Montagnachmittag einen Mann im Koblenzer Stadtteil Rauental in Gewahrsam genommen. Der Einsatz fand nahe der dortigen Synagoge statt. Laut den Beamten hätte der Mann Zugriff auf Schusswaffen haben können. 

Eine abgesperrte Straße, rheinland-pfälzische Spezialkräfte im Einsatz, ein Zugriff, alles unweit der Synagoge im Koblenzer Stadtteil Rauental: Was auf den ersten Blick dramatisch klingt, war wohl im Nachhinein etwas harmloser als zunächst angenommen.

