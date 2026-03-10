Spezialkräfte der Polizei haben am Montagnachmittag einen Mann im Koblenzer Stadtteil Rauental in Gewahrsam genommen. Der Einsatz fand nahe der dortigen Synagoge statt. Laut den Beamten hätte der Mann Zugriff auf Schusswaffen haben können.
Eine abgesperrte Straße, rheinland-pfälzische Spezialkräfte im Einsatz, ein Zugriff, alles unweit der Synagoge im Koblenzer Stadtteil Rauental: Was auf den ersten Blick dramatisch klingt, war wohl im Nachhinein etwas harmloser als zunächst angenommen.