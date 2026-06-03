Autos fahren die Koblenzer Steinstraße entlang, in Spitzenzeiten eins nach dem anderen. Die schmale Straße im Rauental ist eine der Ausweichstrecken bei der etwa halbjährigen Sperrung der Moselweißer Straße. Hier ist auch eine Grundschule.
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Die Sperrung der Moselweißer Straße in Koblenz teilt das Rauental in zwei Teile – und viele von denen, die von A nach B möchten oder müssen, sind genervt. Denn die regulären Umleitungen sind oft Umwege – bei den derzeitigen Spritkosten nervt das die Autofahrer noch mehr.