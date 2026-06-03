Kreisel an Moselweißer Straße
Sperrung in Koblenz: Autos suchen Schleichwege
Von der Koblenzer Steinstraße aus darf man nicht nach links in die Schlachthofstraße fahren. Viele kümmert das nicht.
Von der Koblenzer Steinstraße aus darf man nicht nach links in die Schlachthofstraße fahren. Viele kümmert das nicht.
Doris Schneider

Autos fahren die Koblenzer Steinstraße entlang, in Spitzenzeiten eins nach dem anderen. Die schmale Straße im Rauental ist eine der Ausweichstrecken bei der etwa halbjährigen Sperrung der Moselweißer Straße. Hier ist auch eine Grundschule.

Lesezeit 1 Minute
Die Sperrung der Moselweißer Straße in Koblenz teilt das Rauental in zwei Teile – und viele von denen, die von A nach B möchten oder müssen, sind genervt. Denn die regulären Umleitungen sind oft Umwege – bei den derzeitigen Spritkosten nervt das die Autofahrer noch mehr.

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