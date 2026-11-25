Sperrung der Pfaffendorfer Brücke hat Folgen für den ÖPNV
Die Vollsperrung der Pfaffendorfer Brücke ab Donnerstagabend (26. November) hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV. Die Koveb informiert über die Linienführung während der Bauarbeiten.
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Die Pfaffendorfer Brücke muss für Bauarbeiten zwischen Donnerstag, 26. November, 20 Uhr, und Freitag, 27. November, 5 Uhr, gesperrt werden. Das hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV, genauer gesagt auf rechtsrheinische Buslinien, wie die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) in einer Pressemitteilung bekannt gab.