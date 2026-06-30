Verkehr muss Umwege fahren Sperrung der Moselweinstraße in Koblenz ist gestartet Matthias Kolk 30.06.2026, 07:00 Uhr

i Der Asphaltbelag der B416 zwischen Metternich und Güls wird in den kommenden zwei Wochen erneuert. Ingo Beller

Bis zum 12. Juli bekommt die B416 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Metternich und Güls einen neuen Asphaltbelag. Seit Montagmorgen ist die viel befahrene Strecke deshalb gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Mit Fräsarbeiten ist die Vollsperrung der Moselweinstraße (B416) zwischen den Koblenzer Stadtteilen Metternich und Güls am Montag gestartet. Bis voraussichtlich 12. Juli wird der Straßenbelag erneuert. Die Straße bleibt bis dahin gesperrt. Für Autos und Busse, Lkw und Radfahrer bedeutet das größere Umwege.







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