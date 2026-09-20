Sensationelle 400 Kilometer lief David Koca von Amsterdam nach Koblenz, um Spenden für an Krebs erkrankte Kinder zu sammeln. Als die Spendensumme bekannt wird, sind Freude und Erleichterung groß.

Was mit einem Vorsatz begann, fand in Koblenz seinen glanzvollen Abschluss: 400 Kilometer lief David Koca von Amsterdam nach Koblenz, um auf das Schicksal krebskranker Kinder aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

Rund zwei Wochen nach Zieleinlauf wurden nun bei der Spendenübergabe am Deutschen Eck 10.