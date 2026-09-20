Von Amsterdam nach Koblenz
Spendenlauf erzielt 10.000 Euro für krebskranke Kinder
Tina Wahlen von der Elterninitiative krebskranker Kinder (vorne links) freut sich mit David Koca (vorne rechts) und dem komplett
Tina Wahlen von der Elterninitiative krebskranker Kinder (vorne links) freut sich mit David Koca (vorne rechts) und dem kompletten Orga-Team über die Spende in Höhe von 10.000 Euro.
Alexej Zepik

Sensationelle 400 Kilometer lief David Koca von Amsterdam nach Koblenz, um Spenden für an Krebs erkrankte Kinder zu sammeln. Als die Spendensumme bekannt wird, sind Freude und Erleichterung groß.

Lesezeit 1 Minute
Was mit einem Vorsatz begann, fand in Koblenz seinen glanzvollen Abschluss: 400 Kilometer lief David Koca von Amsterdam nach Koblenz, um auf das Schicksal krebskranker Kinder aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Rund zwei Wochen nach Zieleinlauf wurden nun bei der Spendenübergabe am Deutschen Eck 10.
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