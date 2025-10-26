Kriegsgräberfürsorge sammelt Spendenaktion für den Frieden startet in Koblenz Alexander Thieme-Garmann 26.10.2025, 11:03 Uhr

i Mit vermutlich vollen Spendenbüchsen kehrten diese beiden Sammler vom Deutschen Eck zurück. Alexander Thieme-Garmann

„Gemeinsam für den Frieden“ lautet das Motto des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Anlässlich seiner jährlichen Haus- und Straßensammlung gab es nun ein Konzert des Heeresmusikkorps auf dem Koblenzer Zentralplatz.

Eine Haus- und Straßensammlung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge gab am vergangenen Freitag Anlass für ein Platzkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz. Genau genommen war es ein Konzert auf dem Zentralplatz, das unter dem Dirigat von Hauptmann Holger Kolodziej eine Stunde lang erstaunte Passanten anlockte, die das für sie unerwartete musikalische Programm sichtlich genossen.







