In Mülheim-Kärlichs Innenstadt Spekulation über Abriss nach City-Center-Schließung Eva Hornauer 30.01.2026, 08:00 Uhr

i Der Eingang zum City-Center in Mülheim-Kärlich. Eva Hornauer

Das City-Center in Mülheim-Kärlich wird Ende Februar schließen. Auf Facebook gibt es Spekulationen über einen möglichen Abriss des Gebäudes. Was ist dadran?

Bis zum 28. Februar hat das City-Center in der Mülheim-Kärlicher Ringstraße noch geöffnet – danach ist Schluss. Das bestätigt auch der Inhaber des Geschäfts, Gerd Harner, gegenüber unserer Redaktion. Auf der Social-Media-Plattform Facebook gibt es Mutmaßungen, was mit dem Gebäude passieren würde, wenn das Geschäft geschlossen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen