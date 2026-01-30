In Mülheim-Kärlichs Innenstadt
Spekulation über Abriss nach City-Center-Schließung
Der Eingang zum City-Center in Mülheim-Kärlich.
Eva Hornauer

Das City-Center in Mülheim-Kärlich wird Ende Februar schließen. Auf Facebook gibt es Spekulationen über einen möglichen Abriss des Gebäudes. Was ist dadran?

Bis zum 28. Februar hat das City-Center in der Mülheim-Kärlicher Ringstraße noch geöffnet – danach ist Schluss. Das bestätigt auch der Inhaber des Geschäfts, Gerd Harner, gegenüber unserer Redaktion. Auf der Social-Media-Plattform Facebook gibt es Mutmaßungen, was mit dem Gebäude passieren würde, wenn das Geschäft geschlossen ist.

