Ausgefallene Kostüme, geschmückte Wagen und besondere Masken: All das bietet die CSD-Demo in Koblenz auch in diesem Jahr. Die queeren und nicht queeren Vereine, Organisationen und Unternehmen bereiten sich auf die Demo vor. Das sind ihre Pläne.

Koblenz. „Komm mit Haltung – oder komm gar nicht“: Unter diesem Motto findet die diesjährige CSD-Demo in Koblenz statt. Diesem Aufruf folgen zahlreiche queere und auch nicht queere Vereine, Organisationen und Unternehmen rund um Koblenz und stellen sich am 16. August um 14 Uhr am Konrad-Adenauer-Ufer auf. Als „queer“ bezeichnen sich Menschen, die sich nicht den traditionellen Geschlechteridentitäten oder sexuellen Orientierungen zugehörig fühlen.

Bis zum Start der Demo laufen nicht nur die Vorbereitungen bei den Veranstaltern, sondern auch bei denen, die am CSD teilnehmen. Drei Gruppen berichten von ihren konkreten Plänen und Intentionen für den CSD in Koblenz.

i Das Unternehmen Designraketen hat anlässlich des CSD einen Wagen gestaltet. Designraketen GmbH

Bunte Fahnen, ausgefallene Kostüme, geschmückte Wagen und auch die ein oder andere Maske werden einem auf der CSD-Demo begegnen. Beim Team des Marketingunternehmens Desingraketen ist die Vorfreude groß: Gemeinsam mit Blumen Rickenbach haben sie einen passenden Wagen für die Demo gestaltet. Darauf prangt das Motto „Außergaylaktisch gutes Marketing“ des Unternehmens für die Demo. „GAYliens kommen von verschieden Planeten und repräsentieren die Vielfalt der Geschlechter und Sexualitäten. Als Wesen ,vom anderen Ufer´ sehnen sie sich nach einem Heimatplaneten, auf dem sie sich zugehörig fühlen“, steht unter anderem auf dem Wagen und bindet mit dem Begriff „gay“ homosexuelle Menschen mit ein.

Dennis Feldmann, Geschäftsführer von der Designrakete, geht aktuell von einer Gruppe aus circa 50 Personen aus, die den Wagen begleiten wird. Bei den Outfits gilt laut Feldmann: „ Je bunter, vielfältiger und individueller, desto besser – denn genau darum geht’s ja.“ Bei der Demo verzichtet die Gruppe bewusst auf klassische Schilder und lässt den großen auffälligen Wagen für sich sprechen. „Unsere Teilnahme am CSD ist für uns ein klares Zeichen: Wir stehen für Sichtbarkeit, Vielfalt und Haltung“, so Feldmann.

Auf dem CSD für Sichtbarkeit kämpfen

Zu den Vereinen beim CSD gehört auch dieses Jahr wieder der einzige queere Karnevalsverein „NarrenbunT“ im Großraum von Koblenz. Mit 20 bis 30 Personen werden sie gemeinsam bei der Demo mitlaufen, erkennbar an ihrer einheitlichen Vereinskleidung. Zudem steht auf dem Straßenfest auch ein Stand bereit, bei dem sich andere Demonstranten über den Verein informieren oder sich Sticker mit der Aufschrift „Sei einfach narrenbunT“ abholen können.

Mitwirkende möchten dadurch ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen und auf den eigenen Verein aufmerksam machen. Laut der Vorsitzenden Manuela Seith-Gerhards möchte der Verein zeigen, dass „Toleranz keine Einbahnstraße ist und jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, so sein zu dürfen, wie er möchte“.

i Auch im vorigen Jahr gingen die Petplayer (deutsch: Haustierspieler) bei der Demo in Koblenz mit. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Inmitten des Getümmels wird auch die Petplayer-Gruppe Mittelrhein-Wuffel des Vereins ProPlus Rheinland-Pfalz zu finden sein. Mit ihren sogenannten Puppy-Hoods (deutsch: Hundemasken) begeben sich die Petplayer (deutsch: Haustierspieler) für die Demo durch die Koblenzer Straßen in ihre Tierrollen. Damit wollen sie vor allem eins zeigen: dass auch das Thema „Fetisch“ auf den CSD gehört. Frank Scherb, Vorsitzender des Vereins ProPlus Rheinland-Pfalz, erklärt: „Die aktuelle politische Situation macht es notwendig, laut zu werden und für Sichtbarkeit zu kämpfen.“

Aus Zeitgründen hat der Verein es in diesem Jahr nicht geschafft, Plakate für die Demo zu gestalten, doch Scherb rechnet trotzdem mit vielen Schildern von Privatpersonen: „Schon im vorigen Jahr haben sich viele Petplayer aus Koblenz, Frankfurt und Köln unserer Gruppe angeschlossen, sodass wir knapp 150 Teilnehmende waren.“ Scherb selbst wird an dem Stand von ProPlus Rheinland-Pfalz auf dem Straßenfest vertreten sein und Aufklärungsarbeit unter anderem für das Thema HIV leisten.

Bisher sind laut Patrick Zwiernik, einem der Veranstalter, 20 Gruppen für die CSD-Demo angemeldet. In welcher Reihenfolge die Gruppen am Samstag, 16. August, um 14 Uhr vom Konrad-Adenauer-Ufer bis zum Münzplatz in der Koblenzer Altstadt laufen, wird am Donnerstag, 14. August, um 20.30 Uhr im „Kurioos“ ausgelost.