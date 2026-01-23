Zukunft des Freibades SPD Untermosel blickt auf große Herausforderungen 23.01.2026, 16:00 Uhr

i Matthias Knerr (links) und Landrat Marko Boos beim Neujahrsempfang der SPD Untermosel. Sven Neuschaefer Rube (SNR Fotografie)

Es sind keine einfachen Zeiten für Kommunen: Die Kassen sind leer, die Herausforderungen riesig. Beim Neujahrsempfang hat sich die SPD Untermosel die Zeit genommen, in Ruhe und sachlich Probleme und Ideen zu diskutieren.

Rund 60 Gäste begrüßte der Vorsitzende der SPD Untermosel, Mathias Knerr, zum Neujahrsempfang im Festsaal des Schlosses von der Leyen in Kobern-Gondorf. Knerr hob die gute und konstruktive Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg hervor. Als Gastredner sprachen Thorsten Rudolph (MdB und haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion), Landrat Marko Boos sowie der SPD-Landtagskandidat Nicolas Cordes, heißt es in einer ...







Artikel teilen

Artikel teilen