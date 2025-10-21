Koblenzer über Leidenszeit SPD-Politiker Pilger ist nach langer Klinikzeit daheim 21.10.2025, 09:00 Uhr

i Das Foto zeigt Detlev Pilger beim Politischen Aschermittwoch der SPD Rheinland-Pfalz in Koblenz im Jahr 2020. Sascha Ditscher

Es war eine schier unendlich lange Leidenszeit: Nach sieben Monaten im Krankenhaus ist der Koblenzer SPD-Vorsitzende Detlev Pilger endlich wieder zu Hause. So geht es für ihn jetzt weiter.

Nach dem heftigen Einschlag an Rosenmontag, einem knappen halben Jahr im Krankenhaus und einem erneuten Klinikaufenthalt nach einer schweren Lungenentzündung ist Detlev Pilger endlich wieder zu Hause. Gegenüber unserer Zeitung sagte der langjährige Bundestagsabgeordnete und Koblenzer SPD-Kreischef nun: „Ich fühle mich den Umständen entsprechend gut und arbeite daran, meinen Körper wieder aufzubauen.







Artikel teilen

Artikel teilen