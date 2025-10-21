Es war eine schier unendlich lange Leidenszeit: Nach sieben Monaten im Krankenhaus ist der Koblenzer SPD-Vorsitzende Detlev Pilger endlich wieder zu Hause. So geht es für ihn jetzt weiter.
Nach dem heftigen Einschlag an Rosenmontag, einem knappen halben Jahr im Krankenhaus und einem erneuten Klinikaufenthalt nach einer schweren Lungenentzündung ist Detlev Pilger endlich wieder zu Hause. Gegenüber unserer Zeitung sagte der langjährige Bundestagsabgeordnete und Koblenzer SPD-Kreischef nun: „Ich fühle mich den Umständen entsprechend gut und arbeite daran, meinen Körper wieder aufzubauen.