Stellenabbau in Koblenz SPD legt nach: Köbberling fordert „dringend Lösungen“ 25.11.2025, 10:18 Uhr

i Einfahrt zu Novelis in Koblenz - am Standort in Koblenz stehen zurzeit bis zu 200 Arbeitsplätze zur Debatte. Alexej Zepik

Auch die Landtagsabgeordnete Anna Köbberling hat sich nun zu den Stellenabbauplänen mehrerer Betriebe im Koblenzer Industriegebiet geäußert. Sie spricht von einer „dramatischen Entwicklung“.

Auch die Koblenzer Landtagsabgeordnete und stellvertretende SPD-Stadtverbandsvorsitzende Anna Köbberling stärkt den Industriearbeitern den Rücken, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Im September hatten ZF, Novelis und Stabilus jeweils angekündigt, in Transformationsprozesse eintreten zu wollen, die in der Rhein-Mosel-Stadt in Summe Hunderte Arbeitsplätze kosten könnte.







