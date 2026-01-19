Neujahrsempfang der Genossen SPD Koblenz stimmt sich aufs Wahljahr ein Alexander Thieme-Garmann 19.01.2026, 14:00 Uhr

i Anna Köbberling (MdL) begrüßte die Gäste zum Neujahrsempfang der SPD Koblenz. Alexander Thieme-Garmann

In knapp zwei Monaten wird in Rheinland-Pfalz gewählt. In Koblenz haben sich die Genossinnen und Genossen auf den Urnengang zur Landtagsabwahl eingestimmt. Flankiert von Prominenz: Die SPD-Landesvorsitzende war beim Neujahrsempfang Hauptrednerin.

Der traditionelle Neujahrsempfang der Koblenzer SPD erfreute sich einer großen Resonanz. Die teilweise Überschneidung mit der aus demselben Anlass anberaumten Veranstaltung der Grünen Koblenz führte zu dem positiven Nebeneffekt, dass eine große Zahl an Parteigängern die Gunst der Stunde nutzten, um kurzerhand an beiden Events teilzunehmen.







