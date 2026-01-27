Industriegebiet Kesselheim SPD Koblenz: Novelis soll verantwortungsvoll handeln Peter Meuer 27.01.2026, 17:20 Uhr

i Niederlassung von Novelis in Kesselheim: Die Koblenzer SPD springt den Beschäftigten nun erneut bei. Alexej Zepik

Die Debatte um die Zukunft des Koblenzer Novelis-Standortes schwelt weiter. Nun hat sich die Koblenzer SPD erneut zu Wort gemeldet: Die Sozialdemokraten stärkten dem Betriebsrat den Rücken und richteten ein Appell an die Unternehmensführung.

Die Koblenzer SPD stärkt den Beschäftigten bei Novelis im Industriegebiet Kesselheim erneut den Rücken. Am Freitag trafen sich die stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtverbands, Anna Köbberling und Christoph Kretschmer, sowie der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), Martin Lips, mit dem Betriebsrat von Novelis Koblenz.







