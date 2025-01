Neujahrsempfang in Güls SPD in Koblenz schwört sich auf die Bundestagswahl ein Winfried Scholz 16.01.2025, 17:27 Uhr

i Die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler war die Hauptrednerin beim Neujahrsempfang der Koblenzer SPD im Weingut Lunnebach in Güls. Winfried Scholz

SPD-Landeschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler brachte zum Neujahrsempfang der Koblenzer Sozialdemokraten in Güls nicht nur Wahlkampfthemen mit, sondern auch ein Plädoyer an die demokratischen Kräfte.

Ein dringender Appell an die Gemeinsamkeit der Demokraten stand zu Beginn der Rede der rheinland-pfälzischen SPD-Vorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler beim sehr gut besuchten Neujahrsempfang der Koblenzer SPD im Weingut Lunnebach in Güls. Leidenschaftlich beschwor Bätzing-Lichtenthäler: „Lasst uns als demokratische Parteien unterhaken, damit in Deutschland nicht das passiert, was sich in Österreich anbahnt.

