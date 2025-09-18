Dauerzoff in Koblenz SPD-Chef Pilger will zwischen Grünen und CDU vermitteln 18.09.2025, 11:11 Uhr

i Der Koblenzer SPD-Chef Detlev Pilger ist erneut im Krankenhaus, will aber im Streit zwischen CDU und Grünen vermitteln. Das Foto stammt aus dem Februar 2020. Sascha Ditscher

Der Zoff zwischen Koblenzer Grünen und CDU ist zuletzt weiter eskaliert. SPD-Chef Detlev Pilger will vermitteln und erinnert die Streithähne an ein Bündnis, das sie vor knapp zweieinhalb Jahren geschlossen haben. Derzeit ist er wieder im Krankenhaus.

Detlev Pilger sah sich nach einem knappen halben Jahr im Krankenhaus endlich wieder auf dem Weg der Besserung. Dann musste der Koblenzer SPD-Chef erneut in die Klinik: diesmal wegen einer Lungenentzündung. Von dort verfolgt er auch den Dauerzoff zwischen Grünen und CDU, der zuletzt eskaliert ist.







