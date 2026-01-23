Dorfhalle restlos ausverkauft: Spayer feiern eine Fassenacht, die begeistert
Spay versteht zu feiern – das haben die Karnevalsvereine bei einer gemeinsamen Sitzung wieder einmal eindrücklich unter Beweis gestellt. Flotte Tänze, stimmungsvolle Lieder und jede Menge Spaß sorgten für einen kurzweiligen Abend.
Lesezeit 3 Minuten
Die Spayer Karnevalsvereine sind in der restlos ausverkauften Dorfhalle mit einer grandiosen Sitzung in die heiße Phase der fünften Jahreszeit gestartet. Das abwechslungsreiche Programm der gemeinsamen Sitzung war gespickt mit flotten Tänzen, stimmungsvollen Liedern sowie allerhand Spaß aus der Bütt, teilen die Vereine mit.