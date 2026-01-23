Dorfhalle restlos ausverkauft
Spayer feiern eine Fassenacht, die begeistert
Ohne Ende Spaß hatten die Spayer bei der Sitzung in der voll besetzten Halle.
Katharina Schmitz/Tanja Bartmann. Katharina Schmitz und Tanja Bartmann

Spay versteht zu feiern – das haben die Karnevalsvereine bei einer gemeinsamen Sitzung wieder einmal eindrücklich unter Beweis gestellt. Flotte Tänze, stimmungsvolle Lieder und jede Menge Spaß sorgten für einen kurzweiligen Abend.

Die Spayer Karnevalsvereine sind in der restlos ausverkauften Dorfhalle mit einer grandiosen Sitzung in die heiße Phase der fünften Jahreszeit gestartet. Das abwechslungsreiche Programm der gemeinsamen Sitzung war gespickt mit flotten Tänzen, stimmungsvollen Liedern sowie allerhand Spaß aus der Bütt, teilen die Vereine mit.

