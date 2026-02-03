Gute Stimmung in Schottelhalle: Spay feiert seine gemeinsame Sitzung
Die Jecken in Spay feierten gemeinsam ihre gemeinsame Sitzung in der Schottelhalle. Was dabei auf dem Programm stand, erfahren Sie hier.
Lange wird dieser Abend den Karnevalisten, die sich in der Schottelhalle in Spay zur gemeinsamen Sitzung getroffen haben, wohl noch in Erinnerung bleiben. Durchs Programm führten die beiden Sitzungspräsidenten Marcia Keim und Jan Bartmann. Bei diesem Abend war auch adliger Besuch zugange – und das nicht zu wenig.