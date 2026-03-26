Bau kann beginnen Spatenstich für Rewe-Markt im Rauental Winfried Scholz 26.03.2026, 17:00 Uhr

i Mit dem symbolischen Spatenstich wurde der Bau des neuen Rewe-Markts im Rauental offiziell gestartet. Den Markt wird später Pascal Hartmann (vierter von rechts) leiten. Winfried Scholz

2000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein 75 Quadratmeter großer Backshop: Das soll der Rewe-Markt im Rauental bieten – wenn er fertig ist. Es erfolgte nun der Spatenstich und damit der Beginn der Bauphase.

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich wurde die Hochbauphase für den neuen Rewe-Markt an der Moselweißer Straße im Rauental offiziell gestartet. Er soll den an dieser Stelle befindlichen in die Jahre gekommenen Verbrauchermarkt ersetzen. Nach derzeitiger Planung wird mit der Eröffnung Ende März 2027 gerechnet.







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