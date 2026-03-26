2000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein 75 Quadratmeter großer Backshop: Das soll der Rewe-Markt im Rauental bieten – wenn er fertig ist. Es erfolgte nun der Spatenstich und damit der Beginn der Bauphase.
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Mit dem symbolischen ersten Spatenstich wurde die Hochbauphase für den neuen Rewe-Markt an der Moselweißer Straße im Rauental offiziell gestartet. Er soll den an dieser Stelle befindlichen in die Jahre gekommenen Verbrauchermarkt ersetzen. Nach derzeitiger Planung wird mit der Eröffnung Ende März 2027 gerechnet.