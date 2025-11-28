Siegerwein gekürt Sparkassen-Riesling kommt aus Hatzenporter Kirchberg Erwin Siebenborn 28.11.2025, 12:51 Uhr

i Die Gewinner des Wettbewerbes Sparkassen-Riesling freuten sich über Urkunden und Glastrophäen. Es gratulierten auch die Weinmajestäten der Untermosel. Erwin Siebenborn

Unter dem Motto „Herzblut für die Terrassenmosel“ wurde der Sparkassen-Riesling 2025 gekürt. Die Kreissparkasse Mayen richtet diesen Wettbewerb seit 13 Jahren aus. Wer gewonnen hat.

Der Siegerwein im Wettbewerb Sparkassen-Riesling 2025 kommt aus dem Hatzenporter Kirchberg. Um den begehrten Titel bewarben sich Riesling-Weine des Jahrgangs 2024 aus den Steillagen in Gondorf, Hatzenport, Kattenes, Lehmen und Löf. Ausrichter des Wettstreits ist seit 13 Jahren die Kreissparkasse Mayen (KSK) unter dem Motto: „Herzblut für die Terrassenmosel“Bei der feierlichen Preisverleihung in Paulys Event-Halle in Hatzenport freute sich ...







