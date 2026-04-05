Panoramablick fürs Team
Sparkassen-Hochhaus in Koblenz: So läuft die Baustelle
Das Hochhaus am Wöllershof wird seit einiger Zeit kernsaniert. Seinen Charakter soll das bekannte Gebäude trotz vieler Neuerunge
Das Hochhaus am Wöllershof wird seit einiger Zeit kernsaniert. Seinen Charakter soll das bekannte Gebäude trotz vieler Neuerungen behalten.
Wolfgang Lucke

Eine Cafeteria mit Panoramablick über Koblenz: Für Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz, die perspektivisch ins sanierte Hochhaus am Wöllershof ziehen sollen, gibt es schlechtere Aussichten. Wir haben die Baustelle besucht. So ist der Stand der Dinge.

Lesezeit 2 Minuten
„Alles im grünen Bereich” vermeldet die Sparkasse Koblenz zur Sanierung ihres Hochhauses am Wöllershof. Zeitplan und Kostenrahmen werden nach aktuellem Stand eingehalten. Ende des Jahres soll das Gebäude bezugsfertig sein. Doch wie sieht es aktuell auf der Baustelle aus?

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren