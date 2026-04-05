Panoramablick fürs Team Sparkassen-Hochhaus in Koblenz: So läuft die Baustelle Wolfgang Lucke 05.04.2026, 09:00 Uhr

i Das Hochhaus am Wöllershof wird seit einiger Zeit kernsaniert. Seinen Charakter soll das bekannte Gebäude trotz vieler Neuerungen behalten. Wolfgang Lucke

Eine Cafeteria mit Panoramablick über Koblenz: Für Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz, die perspektivisch ins sanierte Hochhaus am Wöllershof ziehen sollen, gibt es schlechtere Aussichten. Wir haben die Baustelle besucht. So ist der Stand der Dinge.

„Alles im grünen Bereich” vermeldet die Sparkasse Koblenz zur Sanierung ihres Hochhauses am Wöllershof. Zeitplan und Kostenrahmen werden nach aktuellem Stand eingehalten. Ende des Jahres soll das Gebäude bezugsfertig sein. Doch wie sieht es aktuell auf der Baustelle aus?







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