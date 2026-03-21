Sich mit Freunden zum Fußballspielen verabreden, ein paar Körbe werfen oder Padel-Tennis ausprobieren: Freizeitsportler in Koblenz sollen in der „Sparkassen-Airena“ einen Ort dafür finden. Gebucht werden die Anlagen später einmal digital.
Lesezeit 2 Minuten
Fußball, Volleyball, Padel-Tennis, 3x3-Basketball: Die Auswahl an Sportarten, bei denen sich Freizeitsportler in der neuen „Sparkassen-Airena“ in Koblenz auspowern können, ist groß. Eine wichtige Frage für künftige Nutzer lautet: Wie wird man die verschiedenen Bereiche der Anlage buchen und somit Zutritt bekommen können?