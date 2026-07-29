Neue Sportstätte in Koblenz Sparkassen-Airena: Arbeiten biegen auf Zielgerade ab Matthias Kolk 29.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Sparkassen-Airena in Koblenz bietet in naher Zukunft mehrere meist kostenpflichtige Angebote für Freizeitsportler. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Als „Halle für alle“ beschreibt David Follmann, Geschäftsführer der IRM, die Sparkassen-Airena in Koblenz. Freizeitsportler sollen hier auf ihre Kosten kommen. Wie der Stand bei den Bauarbeiten ist – und wann die Anlage eröffnen soll.

Der blaue Kunststoffrasen ist längst ausgerollt auf dem Multifunktionsfeld, die 178 Meter lange Tartanbahn umrundet die vielen Spielfelder unterm Dach: Der Bau der Sparkassen-Airena im Metternicher Feld in Koblenz biegt auf die Zielgerade ab. Schon bald sollen hier Menschen Fußball, Volleyball, Padel-Tennis, Basketball und mehr spielen können.







Artikel teilen

Artikel teilen