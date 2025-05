Mit einer Spende in Höhe von 9000 Euro unterstützt der Soroptimist International Club Koblenz das Projekt „Second Stage“ des Sozialdienstes katholischer Frauen Koblenz (SkF). Das Geld wurde beim traditionellen Lichterkonzert am 10. Januar in der Basilika St. Kastor gesammelt.

Das Landesmodellprojekt „Second Stage“ richtet sich an Frauen, die nach einem Aufenthalt im Frauenhaus den Schritt in ein eigenständiges Leben wagen. In dieser sensiblen Phase sind sie häufig mit großen Hürden konfrontiert – besonders in einem angespannten Wohnungsmarkt, in dem Alleinerziehende, Frauen ohne eigenes Einkommen oder mit Migrationshintergrund oft kaum eine Chance haben.

SkF stellt derzeit drei Übergangswohnungen für Frauen und Kinder zur Verfügung

Der SkF Koblenz stellt derzeit drei Übergangswohnungen für bis zu vier Frauen und sieben Kinder zur Verfügung. Ergänzend wurden weitere Wohnungen angemietet, deren Mietverträge von den Bewohnerinnen nach einiger Zeit selbst übernommen werden können – zwei solcher Übergänge konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden, eine weitere Übernahme steht kurz bevor.

„Das Projekt bietet Frauen eine echte Perspektive für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben“, erklärt Stefanie Coopmeiners, Geschäftsführerin des SkF Koblenz. „Ohne Unterstützung droht vielen die Rückkehr in die gewaltbelastete Beziehung, weil sie schlichtweg keinen Wohnraum finden. Mit ‚Second Stage‘ können wir hier eine sichere Alternative bieten.“

Auch Soroptimist International Koblenz ist überzeugt vom Ansatz: „Frauen in dieser Übergangszeit zu stärken und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen, ist uns ein großes Anliegen“, betont Verena Wiedenhues, Präsidentin von Soroptimist International Club Koblenz. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Einnahmen aus unserem Lichterkonzert einen Beitrag zu dieser wertvollen Arbeit leisten können.“

Um weiteren Frauen diese Chance auf einen Neuanfang zu ermöglichen, sucht der SkF Koblenz dringend Wohnraum im Stadtgebiet und bittet Vermieter, sich mit dem Verein in Verbindung zu setzen.