Sorgen Brückenbaustellen für Stillstand in Koblenz?

Ist nach der Brückenbaustelle vor der Brückenbaustelle? In Kürze könnte in Koblenz die Sanierung der Europabrücke notwendig sein. Und das könnte das Aus für vieles bedeuten, was die Stadt positiv verändern soll, sagt Tiefbauamtleiter Kai Mifka.