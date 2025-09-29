Weinfest in Lay Sophie I. regiert jetzt über Koblenz Erwin Siebenborn 29.09.2025, 14:52 Uhr

i Eine Tradition ist das Aufwiegen der Weinkönigin. Erwin Siebenborn

Während an der ganzen Mosel die Wahl von Anna Zenz zur Deutschen Weinkönigin gefeiert wird, gibt es auch in Lay und damit in Koblenz eine neue Regentin. Sophie I. (Mader) wurde am Wochenende gekrönt.

Sophie I. (Mader) ist die neue Regentin der Weinstadt Koblenz. Die aus dem Layer Traditionsweingut Mader stammende Königin wurde beim Koblenzer Weinfest im Moselstadtteil Lay festlich proklamiert und gekrönt. Ihr zur Seite stehen Vorgängerin Jule Schneider und Maite Stumm als Weinprinzessinnen.







