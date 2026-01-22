Stell dir vor, Promis kommen nach Koblenz, und kaum einer bekommt es mit: Am Sonntagnachmittag bekommen unter anderem Peter Maffay und der junge Schauspieler Julius Weckauf Preise des Lesevereins verliehen. Wer sie sehen will, muss Glück haben.
Eigentlich hatte der Veranstalter, der Katholische Leseverein, ein großes öffentliches Schaulaufen in Koblenz geplant, doch nun hat er sich doch zu einer internen Feier entschlossen. Der Verein verleiht am Sonntag das Goldene Deutsche Eck in drei Kategorien.