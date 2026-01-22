Maffay, Weckauf und Kretschmer Sonntagnachmittag steigt die Promi-Dichte in Koblenz Doris Schneider 22.01.2026, 13:00 Uhr

i Hier in diesem Eingang zum Görreshaus in der Eltzerhofstraße wird wohl der rote Teppich liegen. Zugang aber bekommen nur Gäste. Doris Schneider

Stell dir vor, Promis kommen nach Koblenz, und kaum einer bekommt es mit: Am Sonntagnachmittag bekommen unter anderem Peter Maffay und der junge Schauspieler Julius Weckauf Preise des Lesevereins verliehen. Wer sie sehen will, muss Glück haben.

Eigentlich hatte der Veranstalter, der Katholische Leseverein, ein großes öffentliches Schaulaufen in Koblenz geplant, doch nun hat er sich doch zu einer internen Feier entschlossen. Der Verein verleiht am Sonntag das Goldene Deutsche Eck in drei Kategorien.







