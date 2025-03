Umzug in Mülheim-Kärlich Sonnenschein und „Müllem Helau“ Aurelie Johann 02.03.2025, 16:54 Uhr

i Tausend Jecken haben sich dieses Jahr für den Zug angemeldet. Aurélie Johann

Die Mülheimer Karnevalsgesellschaft freute sich über einen „spürbaren Zuwachs an Besuchern“ während ihres Umzugs am Sonntag.

„Die Leute haben wieder Lust auf Karneval“, sagte Volker Passow erfreut, der Präsident der Mülheimer Karnevalsgesellschaft. Während des Umzugs am Sonntagnachmittag in Mülheim-Kärlich stellte er einen „spürbaren Zuwachs“ an Feierenden fest. „Bei diesem grandiosen Wetter haben alle Spaß, und es wird ein schöner Tag“, fügte er mit einem strahlenden Lächeln hinzu.

