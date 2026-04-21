Rund um Ostern und auch zuletzt war es immer wieder sonnig und sommerlich warm. Da fragen sich einige, warum der Stattstrand am Koblenzer Moselufer nicht schon geöffnet ist. Der Betreiber erklärt, welchen Grund das hat.
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Noch ist der Koblenzer Stattstrand in Metternich geschlossen: zumindest für Besucher. Hinter dem blickdichten Bauzaun, der mit Palmenbannern bespannt ist, wird indes kräftig aufgebaut. Doch warum hat der Stattstrand nicht längst geöffnet, wo doch schon oft die Sonne scheint und die Temperaturen um die 20 Grad liegen?