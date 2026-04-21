Am 1. Mai wird geöffnet Sonne satt: Warum der Koblenzer Stattstrand noch zu ist Katrin Steinert 21.04.2026, 08:00 Uhr

i Bestes Wetter: Der Koblenzer Stattstrand ist bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ein beliebter Aufenthaltsort nicht nur für Familien, wie dieses Foto aus dem vergangenen Jahr (Ende Mai) zeigt. Katrin Steinert (Archiv). Katrin Steinert

Rund um Ostern und auch zuletzt war es immer wieder sonnig und sommerlich warm. Da fragen sich einige, warum der Stattstrand am Koblenzer Moselufer nicht schon geöffnet ist. Der Betreiber erklärt, welchen Grund das hat.

Noch ist der Koblenzer Stattstrand in Metternich geschlossen: zumindest für Besucher. Hinter dem blickdichten Bauzaun, der mit Palmenbannern bespannt ist, wird indes kräftig aufgebaut. Doch warum hat der Stattstrand nicht längst geöffnet, wo doch schon oft die Sonne scheint und die Temperaturen um die 20 Grad liegen?







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