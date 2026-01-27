Koblenzer Projekte
Sondervermögen für Weindorf, Schulen, Stadion Oberwerth
Das Koblenzer Weindorf muss für viel Geld saniert werden.
Matthias Kolk

Aus dem Sondervermögen des Bundes fließen rund 90 Millionen Euro nach Koblenz. Die Verwaltung hat nun eine Liste mit Projekten vorgelegt: mit Weindorf, Schulen und Stadion Oberwerth. Die Investitionen sollen für die Bürger schnell sichtbar sein. 

Das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur umfasst kaum fassbare 500 Milliarden Euro. Aus diesem Mega-Topf sollen in den nächsten zehn Jahren rund 90 Millionen Euro nach Koblenz fließen. Mit dem Geld sollen Projekte gefördert werden, für die sonst kaum oder kein Geld da wäre oder die sonst auf die lange Bank geschoben würden.

