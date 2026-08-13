Stark betroffene Straßen
Sommerzeit ist (auch) in Koblenz Autoposerzeit
Ein Autoposer auf der Koblenzer Balduinbrücke. Das Foto ist von Mitte Januar 2026.
Ein Autoposer auf der Koblenzer Balduinbrücke. Das Foto ist von Mitte Januar 2026.
Alexej Zepik

Sonniges, trockenes Wetter, mehr Publikum in der Altstadt: Im Sommer sind die Autoposer auch in Koblenz besonders oft unterwegs – und nerven viele Anwohner. Die Polizei teilt unserer Redaktion mit, welche Straßen besonders betroffen sind.

Lesezeit 1 Minute
Es muss nicht immer ein PS-Monster sein, nicht immer ein Mercedes-AMG, BMW-M-Modell oder Audi RS. Manche Autoposer geben sich auch mit weniger zufrieden und kurven und bremsen im Familienkombi durch die Koblenzer Altstadt. Dort sind einige Straßen besonders betroffen, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit.
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