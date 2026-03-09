Hobbyforscher in Koblenz-Güls
„Solche Meteoritenfälle sind unglaubliches Geschenk“
Im Hinterhof des Nachbarhauses in Koblenz-Güls suchen zwei private Meteoritenjäger nach Gesteinsbrocken des Einschlags vom Vortag, und werden fündig.
Katrin Steinert

Der Meteoriteneinschlag in Koblenz-Güls zieht nicht nur Einheimische an: Auch internationale Meteoritenjäger und -forscher kommen in den Moselstadtteil, um Gesteinsbrocken zu suchen. Am Montagmorgen werden zwei von ihnen in einem Hinterhof fündig. 

Als Thierry Monter, ein selbst ernannter Meteoritenjäger, im französischen Thionville vom Meteoriteneinschlag am Sonntagabend in Koblenz gehört hat, stieg er wenig später ins Auto und fuhr los.Um 3 Uhr erreichte er am Montagmorgen den Moselstadtteil. Seitdem suchte er nach dem genauen Einschlagsort, dachte erst, es sei die Feuerwache, traf dann aber einen Fotografen am richtigen Wohnhaus an.

