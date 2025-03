Eine junge Frau hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mülheim-Kärlich aus einem fahrenden Auto mit einer Softair-Waffe auf mehrere Personen geschossen. Während des anschließenden Fluchtversuchs kam es zu einem Unfall.

Erst wurde geschossen, dann gab es einen Crash: In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr feuerte eine junge Frau in der Industriestraße im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich Schüsse mit einer Softair-Waffe aus einem fahrenden Auto auf eine Personengruppe ab. Der Pkw beschleunigte in der Folge, doch dann kam es zum Unfall mit einem anderen Auto. Ein weiterer Fahrer hatte sich erschreckt, wollte sich schnellstmöglich entfernen, was nicht gelang – es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Drei Verletzte

Verletzte gab es offenbar drei, eine Insassin eines der Fahrzeuge und zwei Personen, die Blessuren von den Softair-Schüssen davon trugen. Ins Krankenhaus gebracht werden musste niemand. Softair-Waffen sind Schusswaffenimitationen, die Plastikkugeln verschießen. Nach dem Unfall trafen die Beamten die „Schützin“, die Anfang 20 ist, offenbar am Ort des Geschehens an. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden, teilt die zuständige Polizeiinspektion Andernach mit.