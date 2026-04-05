Große Bürgerumfrage So zufrieden sind die Koblenzer mit ihrer Stadt Doris Schneider 05.04.2026, 11:30 Uhr

i Sonnenuntergang auf dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein: Hier lässt es sich aushalten. DIe meisten Menschen leben gern in Koblenz, sagen sie bei einer Umfrage. Mirco Klein

Dass viele Menschen in Koblenz sich vor allem nachts auf der Straße unsicher fühlen, ist nur eines von unzähligen Ergebnissen einer großen Bürgerbefragung. Die meisten leben aber sehr gern hier. So bewerten sie Themen wie Wohnen, Jobs, Integration.

„Ich bin zufrieden damit, in Koblenz zu leben.“ Dieser Aussage bei der jüngsten Bürgerbefragung der Stadt, bei der mehr als 3600 Menschen teilgenommen haben, stimmen 93 Prozent eher oder sogar sehr zu. Und ein Blick auf die Daten zeigt: In allen Altersgruppen überwiegt die Zufriedenheit.







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