Dass viele Menschen in Koblenz sich vor allem nachts auf der Straße unsicher fühlen, ist nur eines von unzähligen Ergebnissen einer großen Bürgerbefragung. Die meisten leben aber sehr gern hier. So bewerten sie Themen wie Wohnen, Jobs, Integration.
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„Ich bin zufrieden damit, in Koblenz zu leben.“ Dieser Aussage bei der jüngsten Bürgerbefragung der Stadt, bei der mehr als 3600 Menschen teilgenommen haben, stimmen 93 Prozent eher oder sogar sehr zu. Und ein Blick auf die Daten zeigt: In allen Altersgruppen überwiegt die Zufriedenheit.