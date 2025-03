In den vergangenen Wochen ist das frühere „Fox“ mit Hochdruck umgebaut worden. Nun gibt es in der Tanzbar Tiki-Masken, Kunstpflanzenranken und vieles mehr. Die Rhein-Zeitung war zu Besuch, kurz bevor es losgeht im „Irgendwo“.

Das anthrazitfarbene Mauerwerk lässt es schon erahnen: In den ehemaligen Räumen der beliebten Tanzbar „Fox“ hat sich viel getan. Es dauerte nur eineinhalb Monate, aber im Inneren ist bis auf den Boden nichts mehr von dem alten Fuchsbau zu sehen. Stattdessen umrahmen dunkle Felswände die Partylocation, die Bar ist versetzt an eine andere Stelle. Über der Theke hängen grüne Kunstpflanzenranken, dazwischen hängen eine Zebramaske, eine afrikanische Maske, sonst strahlt die Bar hawaiianisches Flair aus. Tiki-Marterpfahle und Masken sind rund um die Bar verteilt. Das Äußere verrät schon: Das „Irgendwo“ ist eine vollkommen neue Location.

Wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung

Nur wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung herrscht im Inneren noch ziemliches Chaos: Mit Baustrahlern wird die Tanzbar beleuchtet, der Strom muss vom schief gegenüberliegenden „Neuland“, einer anderen Bar des gleichen Inhabers, abgezapft werden. Marius Rech gehört neben diesen beiden Locations auch das „Zeitlos“, allesamt in der Nähe des Münzplatzes.

Ursprünglich wollte das „Irgendwo“ schon am vergangenen Wochenende eröffnen, kurzfristig gab es dann jedoch Probleme mit dem Strom. Also musste die große Party gleich zweimal verschoben werden. Rech erzählt: „Der Strom war auch der Auslöser, warum ich hier überhaupt alles umgestalte. Anfangs hatte ich überlegt, das Fox so zu lassen, wie es war, aber als ich dann gemerkt hab, wie die Lage tatsächlich ist, habe ich ein komplett neues Konzept mit dem ersten Hammerschlag im Kopf gehabt.“ Die tatsächliche Lage gestaltete sich so, dass der Strom in der Bar für eine normale Wohnung ausgelegt sei, jedoch nicht für eine Bar in diesem Stil. „Das Problem ist aber behoben, wir haben jetzt sichere und dickere Leitungen.“

Und so kam erst einmal alles raus. Nichts mehr von dem, was einst das Fox prägte, ist noch in der neuen Bar zu sehen – bis auf den Boden. Die Idee, eine Art Tiki-Bar daraus zu machen, kam Rech ganz plötzlich: „Solche Einfälle kommen mir immer, wenn ich mit dem Hund an der Mosel spazieren gehe.“

Die Deko soll den Namen der Bar widerspiegeln: Schließlich heißt sie nicht nur „Irgendwo“, sondern hat auch noch den Zusatz „Heilanstalt für Tanzverrückte“. Der Inhaber zeigt auf die Tiki-Masken: „Die stehen dafür, Böses fernzuhalten, oder sollen auch eine heilende Wirkung haben. Das ist passend für das Gesamtkonzept.“ Die Wände zieren derweil Zitate von Hermann Hesse und Goethe, „freigeistig“, nennt Rech sie.

Name seit 2023 im Kopf

Den Namen hatte er schon seit 2023 im Kopf: Der Barbetreiber hat eine ganze Liste an Namen in seinem Handy eingespeichert, kommt immer mal wieder auf neue Ideen. „Dass es ‚Heilanstalt‘ heißt, soll kein Angriff sein. Stattdessen sollen die Leute, die tanzverrückt sind, hier ihre Heilung erfahren. Musik hat ja auch eine heilende Wirkung, „es gibt auch Formen der Musiktherapie.“ Und wem geht es nicht besser, wenn er seine Sorgen wegtanzen kann?

Schon als Rech die Bar übernahm, bekam er Sorgen wiedergespielt, dass aus dem Fox ein Zeitlos 2.0 werden würde. Dies wiederholte sich, als sich die Türen des Fuchsbaus, wie ihn seine Stammgäste liebevoll genannt haben, endgültig schlossen. Der 35-Jährige schüttelt den Kopf und sagt: „Dafür haben wir andere Läden – es werden keine Schlager gespielt. Stattdessen soll das hier ein Open-Format werden, heißt, es wird alles gespielt aus den 90ern, 2000ern, Techno, Charts, Dance. Hauptsache, man kann tanzen.“

Zu der Kritik, dass Stammgästen ihr Wohnzimmer genommen wird, hat Rech eine klare Meinung: „Ich verstehe, wenn Leute das sagen. Allerdings frage ich mich an der Stelle auch: Wenn du es als dein Wohnzimmer bezeichnest, warum machst du es dann kaputt?“ Seit er das Fox übernommen hatte, wurden mehrmals mutwillig die Toiletten zerstört, auch die Wände wurden mit Graffiti besprayt, es gab Vandalismus. Deswegen sind inzwischen auch im Außenbereich Sicherheitskameras angebracht, auch Türsteher werden eingesetzt.