Wohnungsbau, Wirtschaft, Sicherheit: Das sind die großen Themen, die Koblenz bewegen, auch im OB-Wahlkampf. Eine Woche vor der Wahl hat unsere Zeitung die Kandidaten David Langner (SPD, tritt parteilos an) und Ernst Knopp (CDU) zum Duell gebeten.

David Langner würde Koblenz als Wirtschaftsstandort die Schulnote 1 geben, Ernst Knopp eine 2+ oder 2. Denn: „Eine 1 würde ja bedeuten, dass es nicht mehr besser geht.“ Diese Bewertung gaben der Koblenzer Oberbürgermeister (SPD, tritt parteilos an) und sein CDU-Herausforderer ab im Rahmen des Interviewduells, zu dem die Rhein-Zeitung die beiden wohl aussichtsreichsten Kandidaten eingeladen hatte in das Verlagsgebäude am Autobahnkreuz. Rund 100 Minuten geht es um die großen Koblenzer Themen: Wohnungsbau, Wirtschaft, Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Finanzen, Kita-Plätze. Neben Langner und Knopp wollen auch Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) Koblenzer OB werden.

Während des Interviews nehmen Langner (49 Jahre) und Knopp (56) über weite Strecken erwartbare Rollen ein: Amtsinhaber Langner betont, wie sich Koblenz in den vergangenen siebeneinhalb Jahren in verschiedenen Bereichen entwickelt habe. Darauf möchte er in einer zweiten Amtszeit zusammen mit Verwaltung und Stadtrat aufbauen.

CDU-Kandidat Knopp legt hier und da aus seiner Sicht Versäumnisse offen. Er bestätigt aber auch, dass Koblenz insgesamt gut dastehe. Der Ton zwischen den beiden ist die ganze Zeit über sehr sachlich und von Respekt geprägt. Beide lassen den jeweils anderen ausreden, Attacken gibt es nur sehr selten und wenn eher zaghaft.

Etwa beim Beispiel Wirtschaft. Langner sieht den Standort „gut und breit aufgestellt. Es gibt nicht die eine Industrie.“ Dafür aber einen Schwerpunkt auf Banken und Versicherungen, dazu weltbekannte Firmen wie Canyon, viele mittelständische Firmen und nicht zuletzt viele Behörden. Langner: „Das stabilisiert auch in schwierigen Zeiten die Gesellschaft.“ Deshalb die Note 1.

Dass die Zeiten in Koblenz schwieriger werden, dass allmählich die teils bedrückende Weltlage nun auch hier durchschlägt, darauf weisen die beiden Moderatoren des Gesprächs hin, Angela Kauer-Schöneich und Peter Meuer, Redaktionsleiterin und Redaktionsleiter des Redaktionsverbunds Rhein-Mosel. Bei Novelis deutet sich ein Stellenabbau an, Canyon hat Verluste gemeldet, bei ZF rumort es. Welche Möglichkeiten hat die Stadt, dem entgegenzuwirken?

Langner sagt: „Wir können uns nicht von der Weltlage abkoppeln. Wir beobachten das sehr eng und sind in sehr engem Austausch mit Novelis, ich war kürzlich auch bei Canyon und ZF.“ Novelis etwa könne die Stadt beim Thema Energiegewinnung unterstützen. Stadt und Wirtschaftsförderung müssten gemeinsam mit den Unternehmen im Industriegebiet Lösungen suchen. Ferner müssten sie auch sicherstellen, dass sich Start-ups selbstständig machen können und Flächen finden. Langner sagte weiter: „Wir müssen sie eng begleiten und ansprechbar sein.“

Knopp hatte zuvor – Stichwort Schulnote 2+ oder 2 – darauf verwiesen, dass Koblenz mit 109.000 Arbeitsplätzen die höchste Dichte in Rheinland-Pfalz habe: „Das ist hervorragend und spült hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer in die Stadtkasse.“ Es gebe weltweit agierende Firmen und eine „sehr diversifizierte Unternehmerschaft. Wir dürfen nicht auf einen großen Player setzen.“ Um den Standort zu sichern, dürfe die Stadt nicht weiter die Gewerbesteuer erhöhen: „Sonst gehen die Firmen ins Umland.“

Zudem gebe es „leider nicht genug Gewerbeflächen. Wir müssen deshalb sehen, dass wir Industriebranchen reaktivieren.“ Die noch vorhandenen Flächen dürfe man nicht an Unternehmen vergeben, die nur wenig Arbeitsplätze schaffen würden – etwa Logistikfirmen. Es könne auch nicht sein, dass auf manchen Flächen Gebrauchtwagen stehen würden, die nach Afrika verschifft würden.

Im Hightech-Bereich habe Koblenz mit Uni und Hochschule die Möglichkeit, neue Start-ups nach Koblenz zu holen. Knopp sagte weiter: „Wir brauchen Firmen und Köpfe, die neue Ideen nach Koblenz bringen.“ Und die bräuchten bekanntlich auch Wohnraum. Was zu einem weiteren wichtigen Themenfeld des Interviewduells führte.