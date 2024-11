Neuigkeiten gibt es auch rund um das Adipositaszentrum des Gemeinschaftsklinikums So wirft der Klinikneubau seine Schatten voraus: Kemperhof und Stift in Koblenz strukturieren Chirurgie um 22.10.2024, 17:13 Uhr

i Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Kemperhof, Koblenz Kevin Rühle. Kevin Rühle

Mit Blick auf den großen künftigen Krankenhausumbau in Koblenz strukturiert das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) bereits jetzt verschiedene Bereiche um. Betroffen sind die chirurgischen Kliniken am Kemperhof und dem Evangelischen Stift, sowie das Adipositaszentrum. Was genau ändert sich?

Mit Blick auf den großen künftigen Krankenhausumbau in Koblenz strukturiert das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) bereits jetzt verschiedene Bereiche um. „Zukünftig werden die chirurgischen Kliniken in Koblenz zusammengefasst und bilden einen allgemein- und viszeralchirurgischen Schwerpunkt am Kemperhof und einen Schwerpunkt Orthopädie und Unfallchirurgie am Evangelischen Stift St.

