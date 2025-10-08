Dass gezieltes Krafttraining gut für die Gesundheit ist, hat der Schweizer Werner Kieser vor rund 60 Jahren entdeckt und seine Studio-Kette gegründet. In Koblenz gibt es das Fitnessstudio am Hauptbahnhof schon seit 25 Jahren.
Am 5. Oktober 2000 öffnete das Kieser-Trainingsstudio Koblenz erstmals seineTüren. Seitdem setzen sie am Standort am Bahnhofsplatz nach einem bewährtenSchweizer Konzept konsequent auf gezieltes Krafttraining – mit demZiel, Menschen durch Krafttraining stark, gesund und leistungsfähig zuhalten.