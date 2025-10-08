Krafttraining für Gesundheit So wird in Koblenz seit 25 Jahren nach Kieser trainiert Wolfgang Lucke 08.10.2025, 10:21 Uhr

i In Koblenz gibt es das Kieser-Fitnessstudio seit 25 Jahren am Hauptbahnhof. Wolfgang Lucke

Dass gezieltes Krafttraining gut für die Gesundheit ist, hat der Schweizer Werner Kieser vor rund 60 Jahren entdeckt und seine Studio-Kette gegründet. In Koblenz gibt es das Fitnessstudio am Hauptbahnhof schon seit 25 Jahren.

Am 5. Oktober 2000 öffnete das Kieser-Trainingsstudio Koblenz erstmals seine Türen. Seitdem setzen sie am Standort am Bahnhofsplatz nach einem bewährten Schweizer Konzept konsequent auf gezieltes Krafttraining – mit dem Ziel, Menschen durch Krafttraining stark, gesund und leistungsfähig zu halten.







