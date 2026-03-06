Noch mehr Staus? So wird die Sanierung der B42 bei Koblenz ablaufen Annika Wilhelm 06.03.2026, 18:59 Uhr

i Erhebliche Straßenschäden machen eine Sanierung der B42 zwischen Koblenz-Ehrenbreitstein und Urbar erforderlich Winfried Scholz

Bald steht sie an, die Sanierung der B42. Zwischen Urbar und Ehrenbreitstein gibt es ohnehin zu Stoßzeiten schon mal stockenden Verkehr – kann es jetzt noch mehr werden? Der LBM verrät mehr über den Verlauf der Baustelle.

Die B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein ist stark beschädigt: Tiefe Längsrisse mit Asphaltausbrüchen, Absackungen und Spurrillen zieren die Fahrbahn. Die Sanierung, die der Landesbetrieb (LBM) Cochem-Koblenz schon vor Längerem angekündigt hat, starten am Montag, 23.







