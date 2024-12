Frohe Weihnachten! So wird an Rhein und Mosel das Fest der Liebe gefeiert Eva Hornauer

Matthias Kolk 24.12.2024, 07:00 Uhr

i Weihnachten, das Fest der Liebe, bedeutet für jeden im Konkreten etwas anderes. Drei Menschen aus der Region Koblenz erzählen, wie ihr Weihnachten 2024 aussieht. Friso Gentsch/picture alliance/dpa

Für die einen ist die Zeit mit der Familie unverzichtbar, andere schenken ihre Zeit denen, die am Fest der Freude eigentlich keinen Grund haben, glücklich zu sein. Drei Menschen aus der Region Koblenz erzählen, wie ihr Weihnachten 2024 aussieht.

Ob der geschmückte Tannenbaum, die Krippe, das gute Essen oder die Zeit mit der Familie: Es gibt viele kleine und große Dinge, die wir mit Weihnachten verbinden. Drei Menschen aus der Region erzählen von ihrem Weihnachtsfest 2024, von Traditionen, die sie in dieser Zeit besonders schätzen, vom Dankbarsein, für das was man hat, und was diese Zeit im Jahr eigentlich für sie bedeutet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen