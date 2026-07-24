Das steht im Aktionsplan So will Koblenz Menschen in der Stadt vor Hitze warnen Matthias Kolk 24.07.2026, 11:45 Uhr

i Der Sommer 2026 zeigte bislang phasenweise eindrücklich, wie erschöpfend das Leben in der Stadt bei extremer Hitze sein kann. Alexej Zepik

In Koblenz wird es laut Prognosen in Zukunft immer mehr Hitzetage geben. Das erhöht auch die Gefahr vor Gesundheitsrisiken. Der Hitzeaktionsplan der Stadt soll dabei helfen, dass Menschen sich rechtzeitig und richtig schützen. Aber wie?

Der Firmenlauf in Koblenz wurde Ende Juni wegen extremer Hitze abgesagt, das Abschlussfest von „Koblenz liest ein Buch“ ebenfalls, und den grauen Zentralplatz meidet man lieber, wenn die Sonne knallt. Doch die Hitze wird Koblenzern wohl immer öfters einiges abverlangen.







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