Konzept vom neuen Pächter So will Ahsenmacher das Weindorf in Koblenz gestalten Matthias Kolk 09.07.2026, 15:36 Uhr

i Johannes Ahsenmacher ist Geschäftsführer der Ahsenmacher GmbH & Co. KG. EMC Studios

D﻿ie Zukunft des Weindorfs am Rhein in Koblenz wird der Event-Caterer Ahsenmache aus Andernach prägen. Geschäftsführer Johannes Ahsenmacher gibt beim Treffen mit unserer Redaktion erste Details preis, was der neue Pächter plant.

Das Weindorf in Koblenz hat einen neuen Pächter – und der hat klare Pläne für den charmanten Gebäudekomplex am Rhein. „Wir haben die maximale Vorfreude“, sagt Johannes Ahsenmacher mit Blick in die Zukunft. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt der Catering-Spezialist aus Andernach erste Einblicke, wie sein Konzept für das Weindorf aussieht.







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