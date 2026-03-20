Traditionsbetrieb in Insolvenz So wichtig ist der Rhenser-Mineralbrunnen für die Stadt Annika Wilhelm 20.03.2026, 13:45 Uhr

i Auch Jörg Schüller, Stadtbürgermeister von Rhens, beschäftigt die Insolvenz des Rhenser Mineralbrunnens. Ingo Beller

Anfang März kam die Meldung: Der Rhenser Mineralbrunnen hat Insolvenz angemeldet. Das Verfahren des Mineralbrunnens beschäftigt nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Menschen, die in Rhens leben. So auch den Stadtbürgermeister Jörg Schüller.

Vor dem Sitz des Rhenser Mineralbrunnens in der Brunnenstraße steht ein Zapfhahn mit frischem Trinkwasser. Oft halten hier Radfahrer, um ihre Flasche aufzufüllen. Es ist ein Anhaltspunkt für viele, die in Rhens unterwegs sind. Auch sie dürften hoffen, dass der Mineralbrunnen so erhalten bleiben kann.







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