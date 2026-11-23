Fotos aus Koblenz So werden riesige Brückenteile eingehoben Doris Schneider

Ingo Beller 23.11.2026, 18:23 Uhr

i An dieser Stelle werden die mittleren Teile angeschlossen. Dann ist die Lücke zu, die Brücke ist endlich eine Brücke. Ingo Beller

80 Meter lang, rund 500 Tonnen schwer: Die beiden letzten noch fehlenden Teile der neuen Pfaffendorfer Brücke in Koblenz sind nun endlich da. Bilder zeigen, wie die gigantischen Kolosse eingehoben werden.

Wenn alles nach Plan läuft, wird sich am Dienstagabend der graue Bogen über den Rhein spannen: Die beiden noch fehlenden Mittelstücke der Pfaffendorfer Brücke werden eingehoben. Das ist Millimeterarbeit, denn sie dürfen dabei nicht verkanten.Eigentlich sollten die Teile schon vor etwa drei Monaten eingebaut werden, doch das Niedrigwasser im Rhein hat einen Transport mit dem Schiff nicht zugelassen.







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